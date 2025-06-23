В Киеве на фоне угрозы баллистики прозвучали мощные взрывы

"Угроза применения баллистического вооружения", - говорилось в сообщении КГВА в 02:28.

В то же время военные предупредили, что фиксируют скоростные цели курсом на Белую Церковь (Киевская область).

После этого в Киеве были слышны очень громкие взрывы. Примерно около 5 раз.

Уже в 02:38 Воздушные написали о еще одной скоростной цели из Черниговской области курсом на Киевскую. Однако через несколько минут сообщили, что цель не фиксируется. В то же время в Киеве была слышна работа ПВО и еще один взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.