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В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 июля в Киеве раздались звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Громко в Киеве. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он в 01:33.

В то же время в столице уже слышны звуки дронов. Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что беспилотники в Киевской области летят курсом на Борисполь, Глеваху, Васильков, Бровары и Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

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