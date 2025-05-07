В Киеве на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

В частности, первые взрывы в столице прозвучали примерно в 04:25. Перед этим военные информировали, что мимо Броваров в направлении Киева летят дроны, а по последней информации, несколько из них уже над городом.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - подтвердили в КГВА в 04:31.

Кроме того, в Киевской областной военной администрации писали недавно о работе ПВО в регионе.

Обновлено в 04:35

В Киеве раздались повторные звуки взрывов.

Обновлено в 04:52

В столице снова были слышны взрывы.

Обновлено в 05:12

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги

Где объявляли тревогу

По состоянию на 04:34 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал продолжался в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.