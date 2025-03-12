В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы на фоне атаки дронов

Сигнал тревоги в столице был слышен в 00:45. Примерно в 00:53 в Киеве прозвучали первые взрывы. Начальник КГВА проинформировал, что в столице работает ПВО, а перед этим предупреждал об угрозе применения вражеских дронов.

"В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - подтвердил через несколько минут Кличко.

Также сейчас вражеские беспилотники фиксируют в воздушном пространстве Киевской области. Там тоже работает ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:03 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.