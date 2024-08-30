В Киеве приостановят работу скоростного трамвая: дата и причина

С полуночи субботы, 31 августа, в Киеве приостановят движение маршруты скоростного трамвая №1 и №3. Их заменят автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".
Как пояснили в "Киевпасстрансе", трамваи не будут курсировать из-за ремонта трамвайного пути на улице Жилянской.
Для обеспечения перевозки пассажиров будут организованы временные автобусные маршруты.
Трамвай №1 "Михайловская Борщаговка -ул. Старовокзальная" заменит автобус. Он будет курсировать: ул. Симиренко – бульв. Николая Руденко – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Борщаговская – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покатила – бульв. Николая Руденко – ул. Симиренко.
Трамвай №3-Т "Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная" также заменит автобус. Он будет курсировать: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная".
Напомним, в начале недели в Киеве останавливалось движение транспорта, которое зависит от электроэнергии. Это связано с тем, что после масштабных обстрелов России по Украине наблюдался дефицит электроэнергии.
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