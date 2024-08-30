В Киеве приостановят работу скоростного трамвая: дата и причина

Напомним, в начале недели в Киеве останавливалось движение транспорта, которое зависит от электроэнергии. Это связано с тем, что после масштабных обстрелов России по Украине наблюдался дефицит электроэнергии.

А вот о том, как действовать, когда в общественном транспорте электронная система оплаты дает сбой и при проверке оказывается, что билет не был просканирован - читайте в материале РБК-Украина.

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