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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов", в области работает ПВО

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 29 августа была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских ударных беспилотников, зафиксированных в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирены из-за угрозы воздушной атаки залили в столице около двух часов ночи.

В администрации призвали жителей Киева находиться в безопасных местах.

"Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении КГВА в Telegram-канале.

Между тем, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении БПЛА врага в сторону Бориспольского района.

В Киевской областной военной администрации (КОВА) заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Также в администрации призвали граждан соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сети данные о работе защитников неба.

Как рассказал позже начальник КМВА Сергей Попко, ПВО также работает на подступах к столице.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в публикации.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа российские захватчики запустили дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Ударные беспилотники противника заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Из-за очередной "Шахедной" атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, что в эту ночь в Харькове прозвучала серия взрывов. Военные предупреждали жителей областного центра и района об угрозе вражеских воздушных атак.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов