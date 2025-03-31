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В Киеве и области временно ограничат движение по некоторым дорогам: что известно

Понедельник 31 марта 2025 11:10
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В Киеве и области временно ограничат движение по некоторым дорогам: что известно В Киеве и Киевской области вероятны временные ограничения дорожного движения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей Киева и Киевской области предупредили о вероятных временных ограничениях дорожного движения. Речь идет об отдельных локациях, которые водителям придется объезжать стороной сегодня, 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины в Facebook.

Что известно об ограничении движения в Киеве и области

Согласно информации УГО, временные ограничения дорожного движения в Киеве и Киевской области будут действовать в течение 31 марта 2025 года.

Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - отметили в УГО.

Дополнительно украинцам напомнили, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины" (утвержденном указом президента от 22 августа 2002 года №746/2002) УГО обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций - если они находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

"Военнослужащие УГО Украины совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом", - рассказали гражданам.

Уточняется, что согласно действующему законодательству, людей могут также:

  • не допускать "на отдельные участки местности и объекты";
  • требовать от них оставаться на определенных местах;
  • требовать от них покинуть определенные локации.

В Киеве и области временно ограничат движение по некоторым дорогам: что известноВ Киеве и области временно ограничат движение по некоторым дорогам: что известноПубликация УГО Украины (скриншот: facebook.com/udoukyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 21 марта общественный транспорт Киева работает по новым правилам. Речь идет о движении во время воздушных тревог в столице на фоне вражеских атак.

Читайте также, что известно о движении для автомобилей по Южному мосту в Киеве.

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