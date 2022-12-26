В Киеве и области продолжают экстренно выключать свет: ситуация на утро

В понедельник, 26 декабря, в Киеве и Киевской области происходят экстренные отключения света. Графики отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - отмечают в ДТЭК "Киевские региональные сети" .

Аналогичная ситуация наблюдается и в Киевской области.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК "Киевские сети" .

Как сообщалось, в Киеве постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением. Сейчас столица уже близка к плановым графикам.

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