В Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света

"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что после вражеских атак, в Киеве ситуация со светом одна из самых сложных из всей Украины. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

Эксперты считают, что в начале января 2023 года электроэнергию в Киеве будут включать по самому оптимистичному сценарию не более 10 часов в сутки.

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