RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области объявлен сигнал тревоги: работает ПВО

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области, в ночь на пятницу, 31 мая, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал враждебный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, КМВА и Карту воздушных тревог.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - сообщили в КМВА.

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеского дрона с юга Украины. Тревогу объявляли в южных и центральных областях. Дважды – в Черкасской области.

Обновлено в 03:30.

Как сообщили в военной администрации, в регионе работают силы ПВО.

Обновлено в 03:40.

В Киеве и области объявлено об отбое тревоги.

Напомним, в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Напомним, минувшей ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной была комбинированная воздушная атака русских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога