В Киеве и области могут быть слышны взрывы: в ОВА объяснили причину

В Киеве и области в среду, 1 февраля, могут быть слышны взрывы, которые связаны с плановыми учениями саперов в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Возможные звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители некоторых общин области", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что в рамках учения саперы отрабатывают навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

"Сохраняйте спокойствие и помните о правилах безопасности", - добавили в ОВА.