В Киеве и области могут быть слышны взрывы: в ОВА объяснили причину

В Киеве и области в среду, 1 февраля, могут быть слышны взрывы, которые связаны с плановыми учениями саперов в Вышгородском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
"Возможные звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители некоторых общин области", - говорится в сообщении.
В администрации рассказали, что в рамках учения саперы отрабатывают навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.
"Сохраняйте спокойствие и помните о правилах безопасности", - добавили в ОВА.
Напомним, украинские военные продолжают учения, чтобы одержать победу над оккупантами. Вчера командующий обороной Киева показал кадры тренировок бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.
Также сообщалось, что украинские военные проводят учения на северной границе страны, а именно уничтожение вражеских колонн, ДРГ и ведение оборонного боя.
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