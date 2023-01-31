ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Тренируются, чтобы победить". Командующий обороной Киева показал учения ВСУ (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 31 января 2023 11:58
"Тренируются, чтобы победить". Командующий обороной Киева показал учения ВСУ (видео) Фото: командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают учения, чтобы одержать победу над оккупантами. В этот раз опубликованы кадры тренировок бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"Тренируются, чтобы победить... Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского выкладываются на все 100, чтобы потом на поле боя как можно быстрее одержать нашу вожделенную победу", - написал Павлюк в описании под видео.

Напомним, недавно в ВСУ показали новые фото по учениям наших бойцов из Великобритании.

Также были опубликованы кадры того, как украинские военные проводят учения на северной границе страны, а именно уничтожение вражеских колонн, ДРГ и ведение оборонного боя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины військовий зсу Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - Генштаб
ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира