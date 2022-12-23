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В Киеве и области могут быть слышны взрывы: в чем причина

Фото: в Киеве и области 23 декабря могут быть слышны взрывы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве днем 23 декабря могут быть слышны взрывы. Они связаны с работой саперов, которые уничтожают взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

"Вблизи столицы может быть громко. Это в Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Сегодня с 15:00 подразделения ГСЧС будут осуществлять ликвидацию ВНП", - говорится в сообщении.

Военная администрация призывает сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее в Офисе президента предупреждали, что российские пропагандисты всеми силами пытаются вбросить в украинское пространство новый тезис о предстоящем наступлении из Беларуси.

В ОП объяснили, что это делается намеренно, чтобы "воздействовать на нервы", прислушиваться к таким сплетням не стоит.

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