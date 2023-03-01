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В Киевской области раздается тревога из-за воздушного объекта, возможна работа ПВО

Фото: в Киеве и области 1 марта объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и области сегодня, 1 марта, объявили тревогу. Мониторинговые группы сообщают о "неустановленном объекте" в воздухе.

Что известно о тревоге в Киевской области и с чем она может быть связана - ниже в материале РБК-Украина.

Обновлено 12:08. В Киеве отбой воздушной тревоги.

Обновлено 11:56. Воздушный объект зафиксирован возле Киева

"В воздушном пространстве возле Киева обнаружен воздушный объект. Возможна работа сил и средств ПВО. Не паникуйте. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!! - пишет начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено 11:49. В Киевской ОВА подтверждают информацию "воздушном объекте" над областью

"Киевская область! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя!" - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Отметим, что мониторинговые группы в соцсети сообщили, что воздушная тревога в Киевской области объявлена из-за неустановленного воздушного объекта, а именно воздушного шара или БПЛА.

Примечательно, что случаи с так называемыми "единичными" тревогами в последнее время участились. Как объясняют украинские военные, оккупанты в последнее время изменили тактику воздушных атак на Украину.

Так, кроме БПЛА, россияне активно пускают воздушные шары с отражателями в качестве фиктивных целей. В Воздушных силах, объясняют, таким образом враг пытается истощать украинскую систему противовоздушной обороны, а затем прибегнуть к более крупной атаке, в частности, ракетами.

Напомним, что в эту ночь россияне уже запустили беспилотники с северного направления, но наша ППО сбила все четыре цели.

Между тем, OK "Юг" предупреждает украинцев о высокой вероятности ракетных атак, поскольку враг уже подготовлен.

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