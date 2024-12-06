В Киеве и области до конца суток будет удерживаться гололедица

В Киеве, а также области в ближайший час ожидается гололедица. Она будет удерживаться до конца текущих суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
"Синоптики предупреждают: на дорогах Киева и области в ближайший час с удержанием до конца суток 6 декабря - гололедица! И уровень опасности, желтый", - пишет ГСЧС и добавляет, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Гололедица на дорогах создает серьезную опасность для всех участников движения. Вот несколько советов для водителей и пешеходов, которые помогут избежать травм и аварий:
Советы для водителей:
Советы для пешеходов:
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