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В Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон

Фото: в Киеве и области до конца суток будет удерживаться непогода, Украину накрыл циклон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 июня, в Киеве и области до конца суток будет удерживаться сильный дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отметили в ОВА, кроме дождя также ожидаются порывы ветра, скорость которого будет достигать 20 м/с.

Украину накрыл циклон

Как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, сегодняшнее утро принесло в Украине продолжительные дожди, вызванные активным циклоном над территорией нашей страны.

"Циклон имеет закрученную форму и движется над северным и центральным регионом Украины на восток, а дожди им обусловлены имеют осадный, то есть длительный характер. Вместе с тем, в передней части процесса над Левобережьем развиваются кучевые грозовые облака", - добавляет Укргидрометцентр.

Отмечается, что дождь будет до конца дня, впрочем, к вечеру непогода ослабится и начнет отступать на северо-восток.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Киев сегодня накрыла серьезная непогода. Осадки оказались настолько сильными, что улицы подтопило.

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