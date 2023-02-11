В Киеве и ряде областей завтра не будут выключать свет

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что Ровно и область завтра также будут без ограничений электроснабжения. Лимиты мощности не будут применяться.

"Завтра в Ивано-Франковской области свет не будут выключать. "Укрэнерго" предоставило нашей области безлимит в течение всех суток", - написала глава ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Согласно графику, Черновцы завтра также целый день будут со светом.

Однако энергетики отмечают, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничены согласно стабилизационным графикам.