В Киеве и ряде областей завтра будут действовать плановые отключения света: графики

Завтра, 11 февраля, в Киеве и в ряде областей будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Укрэнерго" предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день. Доведены лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:

В Харькове и двух районах области 11 и 12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений света в связи с последствиями ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона.

График отключений можно узнать на сайте "Харьковоблэнерго" по ссылке.