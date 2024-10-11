В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
В ночь на 11 октября в Киеве и в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали об угрозе применения ударных дронов-камикадзе, а в Киевской области работали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:16.
Перед этим, в 02:42, в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщали, что в воздушном пространстве регионов зафиксирован БПЛА и по враждебным целям работают силы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.