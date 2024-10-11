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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Пятница 11 октября 2024 03:23
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В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 октября в Киеве и в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали об угрозе применения ударных дронов-камикадзе, а в Киевской области работали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:16.

Перед этим, в 02:42, в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщали, что в воздушном пространстве регионов зафиксирован БПЛА и по враждебным целям работают силы ПВО.

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