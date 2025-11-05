В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистических ударов

В ночь на 5 ноября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Около 4:18 утра были зафиксированы пуски ракет с северо-восточного направления.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили украинские защитники.

Уже через минуту военные сообщили о появлении скоростной воздушной цели над Сумщиной, которая двигалась курсом на юг. В 4:21 Воздушные Силы подтвердили повторное движение ракеты в направлении Сум, что свидетельствует о возможной повторной атаке или маневрировании баллистического боеприпаса.

Официальных сообщений о попадании или последствиях пока нет.

Украинцев в приграничных областях, в частности на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине, призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и придерживаться официальных сообщений Воздушных Сил.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

UPD: в 4:41 Воздушные силы Украины объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.