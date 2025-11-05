ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистических ударов

Украина, Среда 05 ноября 2025 04:32
UA EN RU
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистических ударов Иллюстративное фото: в Украине воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 5 ноября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Около 4:18 утра были зафиксированы пуски ракет с северо-восточного направления.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили украинские защитники.

Уже через минуту военные сообщили о появлении скоростной воздушной цели над Сумщиной, которая двигалась курсом на юг. В 4:21 Воздушные Силы подтвердили повторное движение ракеты в направлении Сум, что свидетельствует о возможной повторной атаке или маневрировании баллистического боеприпаса.

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистических ударов

Официальных сообщений о попадании или последствиях пока нет.

Украинцев в приграничных областях, в частности на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине, призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и придерживаться официальных сообщений Воздушных Сил.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где угроза баллистических ударов

UPD: в 4:41 Воздушные силы Украины объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Напомним, что в последние недели Россия активизировала применение баллистических ракет по территории Украины, в частности с направлений Брянской и Курской областей РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога Ракетная атака
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место