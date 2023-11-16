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В ряде областей Украины - воздушная тревога. Есть угроза баллистики (обновлено)

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, в том числе и городе Киеве, около восьми утра 16 ноября. Есть угроза воздушных атак противника с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил ВСУ.

Как предупредили военные, угроза ракетных ударов находится в Сумской, Черниговской и Киевской области. Противник может использовать баллистические ракеты для ударов.

Кроме того, тревоги объявлены и в некоторых западных регионах, а также в Винницкой области.

Отмена в Киеве и распространение тревог в других областях

Позже в Киевской городской военной администрации заявили об отмене воздушной тревоги в столице. То же объявлено и в Киевской области.

Однако на западе страны тревоги распространились на другие области.

Работает ПВО. Что говорят в Воздушных силах

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, воздушная тревога остается в трех центрально-западных областях: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая область.

"Староконстантинов, хочу напомнить, чтобы оставались в укрытиях. Потому что еще есть "Шахеды" в небе. Один или несколько, но опасность в этой области еще не отменена, поэтому работает ПВО", - говорит полковник.

Так, тревога продолжается в Хмельницкой области. В регионе этим утром звучали взрывы, работают системы противовоздушной обороны.

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ объявили ракетную угрозу.

По данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Там слышали не менее семи взрывов. Пока подробной информации о последствиях атаки нет. Но власти подчеркивают, что раненых нет.

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воздушная тревога