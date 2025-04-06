В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Сигнал тревоги в столице объявили в 20:14. В то же время тревога распространилась и в других областях страны. Причиной этому является угроза обстрела баллистикой.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении ВС в 20:15.

Впоследствии эту же информацию подтвердил и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.