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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

Фото: военные зафиксировали ракету (5.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 23 февраля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:08.

Перед этим военные фиксировали фиксировали ракету Черниговской области, которая двигалась в направлении Киева.

Также отметим, что враг до сих пор продолжает атаковать Украину ударными дронами.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:13 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Напомним, что этой ночью враг атаковал ряд городов дронами и баллистическими ракетами. В частности, взрывы были слышны в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Одесском районе.

Подробнее о первых последствиях атак читайте - в материале РБК-Украина.

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