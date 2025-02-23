В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 06:08.

Перед этим военные фиксировали фиксировали ракету Черниговской области, которая двигалась в направлении Киева.

Также отметим, что враг до сих пор продолжает атаковать Украину ударными дронами.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:13 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях.