В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

Сирена зазвучала в столице около 04.50. Одновременно с этим тревогу объявили также в ряде областей. После этого военные заявили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в заявлении Воздушных сил в Telegram.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях до отбоя угрозы. Вот как на тот момент выглядела карта тревоги:

Обновлено: отбои тревоги

Приблизительно в 05:25 по областям стали объявлять об отбое воздушной тревоги. То же самое было и для столицы.

"Отбой угрозы по областям", - рассказали в Воздушных силах в публикации в 05:36.

Ракетные удары РФ по Украине

Отметим, что российские оккупанты регулярно применяют ракетное вооружение для ударов по городам и селам в Украине, и в частности, для таких атак запускают и баллистику.

Например, буквально два дня назад, в ночь на 12 февраля российские террористы выпустили по Украине 7 баллистических ракет, а также 123 ударных беспилотников. Силами и средствами ПВО ВСУ тогда было сбито 6 ракет и 71 дрон врага, и еще 40 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Также напомним, что тогда под утром над Киевом сбили 6 баллистических ракет "Искандер-М". В результате российской воздушной атаки в столице были повреждения, жертва и раненые.

Также были зафиксированы повреждения в Киевской области, а в Николаевской области из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.