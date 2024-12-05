В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Напомним, что прошлой ночью Россия запустила по Украине одну управляемую авиационную ракету и 50 беспилотников. По состоянию на 9 утра, 4 декабря, 29 дронов уничтожили сили ПВО, 18 были локально потеряны и ещё один - вышел из подконтрольного Украине воздушного пространстве на временно оккупированную территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.