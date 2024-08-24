В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

В частности, в 21:00 военные сообщили о скоростной цели на Сумы. Позже стало известно, что ракета продолжает движение в направлении Черниговской области. По состоянию на 21:11 ракета продолжала движение по направлению к Нежину.

Где объявлена тревога

По состоянию на 21:16, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.

Обновлено. В 21:28 по областям и в Киеве объявили отбой.