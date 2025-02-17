В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и ряде регионов Украины днем понедельника, 17 февраля, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала Воздушные силы сообщили об угрозе для Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областей. А впоследствии сигнал тревоги был объявлен и в Киеве.

"Скоростная цель на Черниговщине с востока Чернигов - в укрытие", - предупредили Воздушные силы.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночная атака дронов

В ночь на 17 февраля Россия запускала по территории Украины ударные дроны. Около половины третьего часа ночи Федоров рассказал о взрывах в Запорожской области. А потом появились сообщения о взрывах в районе города Запорожье.

Около половины первого часа ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО в столице и в Киевской области.