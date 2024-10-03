В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА и угрозе баллистики

Сегодня, 3 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) и угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 11:32, воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:32 (alerts.in.ua)

Причина тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе БпЛА для Киевской области. Позже также стало известно об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

В 11:36 Воздушные силы заявили о пуске КАБ в направлении Донецкой области.

Обстрелы Украины

В ночь на 3 октября российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. Было зафиксировано 105 вражеских дронов, которые были запущены из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В целом удалось сбить 78 БпЛА. 23 дрона были локально потеряны и еще один - улетел в направлении Беларуси.