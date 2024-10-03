В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА и угрозе баллистики
Сегодня, 3 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) и угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:32, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:32 (alerts.in.ua)
Причина тревоги
Перед объявлением воздушной тревоги, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе БпЛА для Киевской области. Позже также стало известно об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
В 11:36 Воздушные силы заявили о пуске КАБ в направлении Донецкой области.
Обстрелы Украины
В ночь на 3 октября российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. Было зафиксировано 105 вражеских дронов, которые были запущены из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска и временно оккупированного Крыма.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В целом удалось сбить 78 БпЛА. 23 дрона были локально потеряны и еще один - улетел в направлении Беларуси.
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