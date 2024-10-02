В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных, восточных и центральных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога!", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:25.

В Киеве и еще ряде областей объявлена тревога. Однако российская армия уже запустила беспилотников по типу "Шахед". Там, где объявлена тревога - продолжается угроза ударных беспилотников.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

В течение сентября Россия каждую ночь атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, в ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона – локационно потеряны вследствие противодействия РЭБ.

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