RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 2 октября (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В среду, 11 сентября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова применили баллистическое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных, восточных и центральных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога!", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:25.

В Киеве и еще ряде областей объявлена тревога. Однако российская армия уже запустила беспилотников по типу "Шахед". Там, где объявлена тревога - продолжается угроза ударных беспилотников.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

В течение сентября Россия каждую ночь атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, в ночь на 1 октября, враг применил 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона – локационно потеряны вследствие противодействия РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога