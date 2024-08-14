В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о ракетной атаке

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в южных областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических обстрелов.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", – написали Воздушные силы.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе.

Впоследствии сигнал тревоги объявили в Киеве и ряде регионов.

Обновлено в 19:50.

В Киеве, северных, восточных и центральных регионах объявлен отбой тревоги.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

Напомним, что Черниговская и Житомирская области были атакованы дронами-камикадзе в ночь на 14 августа, в результате чего пострадали инфраструктурные объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .