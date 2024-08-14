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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о ракетной атаке

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером среды, 14 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в южных областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических обстрелов.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", – написали Воздушные силы.

Тогда же сообщалось о взрывах в Одессе.

Впоследствии сигнал тревоги объявили в Киеве и ряде регионов.

Обновлено в 19:50.

В Киеве, северных, восточных и центральных регионах объявлен отбой тревоги.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

Напомним, что Черниговская и Житомирская области были атакованы дронами-камикадзе в ночь на 14 августа, в результате чего пострадали инфраструктурные объекты.

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