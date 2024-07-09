RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за пуска ракет и баллистики

Фото: в Украине объявили тревогу 9 июля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером вторника, 9 июля, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в восточных и южных областях. Затем об опасности предупредили в Киеве, центральных и северных областях.

"Группа крылатых ракет из Харьковщины заходят в Полтавскую область", - сообщили Воздушные силы.

В 17.59 Воздушные силы сообщили также об угрозе баллистического удара.

Обновлено в 18:15.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако об опасности предупреждают в Сумской и Полтавской областях.

В Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

Ракетные удары по Украине 8 июля

В понедельник, 8 июля, Россия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Также в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Более подробно о последствиях удара по Киеву – в материале РБК-Украина .

Кроме этого обстрела подвергся Кривой Рог. Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревога