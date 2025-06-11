RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть Украины, в том же числе и Киев, накрыла воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 14:21 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Запорожской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

Этой ночью враг жестоко обстрелял Харьков. По состоянию на сейчас известно о:

  • 64 пострадавших, среди которых девять детей;
  • трех погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в Украине