В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

Этой ночью враг жестоко обстрелял Харьков. По состоянию на сейчас известно о:

64 пострадавших, среди которых девять детей;

трех погибших.

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