В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Часть Украины, в том же числе и Киев, накрыла воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:21 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.
Этой ночью враг жестоко обстрелял Харьков. По состоянию на сейчас известно о:
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