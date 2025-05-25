В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Сегодня, 25 мая во время ночной атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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