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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Ряд областей Украины, а также Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 10:18 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:18 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Отбой воздушной тревоги

Уже по состоянию на 10:44, воздушная тревога объявлена только в Запорожский и Донецкой областях.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Сегодня, 25 мая во время ночной атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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