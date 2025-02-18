В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) враг запускает против Украины почти каждую ночь. В ночь на 18 февраля враг атаковал 176-ю дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 103 дрона. Еще 67 вражеских БпЛА были локационно потеряны.

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