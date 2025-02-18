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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:58 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:59 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как предупреждает Киевская городская военная администрация (КГГА), воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) враг запускает против Украины почти каждую ночь. В ночь на 18 февраля враг атаковал 176-ю дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 103 дрона. Еще 67 вражеских БпЛА были локационно потеряны.

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КиевВоздушная тревога