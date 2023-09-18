В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, есть угроза ракет

В Киеве и ряде областей раздается сигнал воздушной тревоги. Опасность связана с угрозой применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В чем причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения врагом баллистического вооружения для областей, в которых объявлена тревога.

Последняя атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Основной удар пришелся на четыре региона - Одесскую, Николаевскую, Хмельницкую и Кировоградскую области.

Так, в Хмельницкой области раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО. Есть происхождение из-за падения обломков.

По данным Воздушных сил, российские войска атаковали Украину ракетами Х-101, Х-555 и Х-55. Враг выпустил 17 ракет, все они были уничтожены. При этом из 24 дронов удалось сбить 18.

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