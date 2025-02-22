В Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атаки РФ

Атака на Украину

Напомним, что поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Военные сообщали, что фиксируют вражеские дроны и предупредили, что работают силы ПВО, в связи с чем в некоторых регионах можно слышать взрывы.

Подробнее об угрозе российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что в ночь на 22 февраля россияне запустили по Украине более 160 дронов.

По состоянию на 8 утра силы ПВО сбили более половины из них, однако еще несколько десятков вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны.

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