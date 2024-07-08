В Киеве и Кривом Роге объявили День траура из-за удара россиян

В Киеве и Кривом Роге 9 июля объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшнего российского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram и руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook .

День траура в Киеве

По словам Кличко, решение о Дне траура приняли местные власти столицы.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется спустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", - написал городской глава.

Он добавил, что также будут запрещены все развлекательные мероприятия.

Мэр обратился к телеканалам, чтобы ввести необходимые изменения в сетку вещания.

День траура в Кривом Роге

В свою очередь Вилкул только анонсировал День траура в Кривом Роге.