В Киеве и Кривом Роге объявили День траура из-за удара россиян
В Киеве и Кривом Роге 9 июля объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшнего российского ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram и руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook.
День траура в Киеве
По словам Кличко, решение о Дне траура приняли местные власти столицы.
"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется спустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", - написал городской глава.
Он добавил, что также будут запрещены все развлекательные мероприятия.
Мэр обратился к телеканалам, чтобы ввести необходимые изменения в сетку вещания.
День траура в Кривом Роге
В свою очередь Вилкул только анонсировал День траура в Кривом Роге.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 8 июля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Всего они применили 38 ракет. 30 воздушных целей удалось сбить системе противовоздушной обороны.
Под атакой, в частности, находились Киев и Кривой Рог. По состоянию на сейчас в Киеве известно о 72 пострадавших и 22 погибших.
При этом в Кривом Роге 10 погибших и более 40 пострадавших мирных жителей.
Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.
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