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В Киеве и Кривом Роге объявили День траура из-за удара россиян

Понедельник 08 июля 2024 17:41
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В Киеве и Кривом Роге объявили День траура из-за удара россиян Фото: в Киеве и Кривом Роге объявили День траура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и Кривом Роге 9 июля объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшнего российского ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram и руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook.

День траура в Киеве

По словам Кличко, решение о Дне траура приняли местные власти столицы.

"В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется спустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности", - написал городской глава.

Он добавил, что также будут запрещены все развлекательные мероприятия.

Мэр обратился к телеканалам, чтобы ввести необходимые изменения в сетку вещания.

День траура в Кривом Роге

В свою очередь Вилкул только анонсировал День траура в Кривом Роге.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 июля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Всего они применили 38 ракет. 30 воздушных целей удалось сбить системе противовоздушной обороны.

Под атакой, в частности, находились Киев и Кривой Рог. По состоянию на сейчас в Киеве известно о 72 пострадавших и 22 погибших.

При этом в Кривом Роге 10 погибших и более 40 пострадавших мирных жителей.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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