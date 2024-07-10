В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 10 июля, в украинской столице и нескольких регионах было объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр и заявления Винницкого городского совета и Сумской ОВА.
В Киеве и области ожидается, что в ближайшие два часа начнется гроза, которая будет сохраняться до конца суток. В городе и области объявлен уровень опасности, желтый.
В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в Виннице и Сумах. В ближайшие часы и до конца суток в Виннице, Сумах и областях ожидается гроза, шквальное усиление ветра до 19-20 м/с.
Винничан предупредили о вероятности града диаметром от 6 до 19 мм.
Напомним, что синоптики уже дали прогноз погоды на завтра, 11 июля. Известно, что температура в Украине будет больше +40 градусов. Детальнее в материале РБК-Украина.
Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в отдельном материале.
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