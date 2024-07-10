В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области ожидается, что в ближайшие два часа начнется гроза, которая будет сохраняться до конца суток. В городе и области объявлен уровень опасности, желтый.

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в Виннице и Сумах. В ближайшие часы и до конца суток в Виннице, Сумах и областях ожидается гроза, шквальное усиление ветра до 19-20 м/с.

Винничан предупредили о вероятности града диаметром от 6 до 19 мм.