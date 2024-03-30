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В Киеве и нескольких областях объявили тревогу (обновлено)

Фото: в Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и в нескольких областях сегодня, 30 марта, была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения для нанесения ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и командование Воздушных сил ВСУ.

Сигналы тревоги зазвучали в столице и северных регионах около 19:15.

"По информации Воздушных Сил, воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях к отбою и помнить правила "двух стен".

Добавим, военные также предупреждали о фиксации вражеских дронов-камикадзе.

"Шахеды" между Днепром и Запорожьем. Двигаются в западном направлении", - сообщали в ВС в 19:08.

Позже военные добавили, что есть угроза применения баллистического вооружения с севера.

Обновлено в 19:35

Позже в столице отменили воздушную тревогу. Объявление об этом было сделано в 19.32.

На сегодня угроза воздушных ударов врага остается на востоке страны.

Воздушные атаки РФ по Украине 30 марта

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 марта атаковали Донецкую область четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.

В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 9 дронов в пределах: Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Позже днем в Днепровском районе Днепропетровской области украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету Х-59.

Также сегодня войска РФ нанесли ракетные удары по территории Херсонской и Николаевской областей. Враг применял, в частности, баллистику.

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