ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и двух областях вводят аварийные отключения света

Среда 28 августа 2024 23:36
UA EN RU
В Киеве и двух областях вводят аварийные отключения света Фото: в некоторых областях и в Киеве вводят аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве с сегодняшнего вечера вводят экстренные отключения света. Аварийные отключения электроэнергии применяются также в Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети", руководителя Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табурца и Telegram-канал АО "Черниговоблэнерго".

Киев

Отмечается, что в столице графики не будут действовать.

"Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы", - говорится в заявлении ДТЭК о введении в Киеве экстренных отключений.

В пресс-службе энергокомпании добавили, что в случаях аварийных отключений невозможно предусмотреть время восстановления света.

Также абонентов в Киеве просят максимально экономно использовать электроэнергию, что может помочь "уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто без света".

Черкасская область

По словам руководителя ОВА, по команде НЭК "Укрэнерго" с около половины одиннадцатого вечера 28 августа по области применены аварийные отключения электроэнергии.

Следует отметить, что графики почасовых отключений в регионе тоже продолжают действовать.

Черниговская область

Как говорится в заявлении "Черниговоблэнерго", в 22:22 была получена команда НЭК "Укрэнерго" на применение двух очередей Графика аварийных отключений (ГАО).

"Отключаем 3 и 4 очереди ГАО", - передали в энергетики.

Также в облэнерго напомнили, что узнать, к какой очереди относится конкретный адрес в регионе, можно в разделе "Отключение" на сайте.

Ситуация с отключением света в Украине

Напомним, 26-27 августа российские оккупанты наносили массированные ракетно-дроновые удары по территории Украины, а целью атак стали энергетические объекты и подстанции. В результате вражеских обстрелов в Украине снова были введены графики отключения света.

Как ранее заявил советник премьер-министра и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, обстрел от 26 августа заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

Сегодня вечером, 28 августа, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине продолжается восстановление энергообъектов после нескольких российских массированных ударов. По его словам, ожидается уменьшение дефицита в энергосистеме.

Также ранее в "Укрэнерго" рассказали, как планировалось выключать свет 29 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Черниговская область Черкасская область Отключения света
NEWS
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова