В Киеве и нескольких областях повреждены энергообъекты: возможны перебои с теплом и водой

"Мы подтверждаем прилеты в энергообъекты в нескольких областях нашей страны, в том числе и в Киеве. Именно поэтому сейчас вводятся экстренные аварийные отключения по всей стране, независимо от того, был ли в этой области прилет, или нет. Напомню, в нас единственная энергосистема по всей стране", - заявил он.

Тимошенко отметил, что коммунальщики и спасатели уже работают на местах попадания. При этом он предупредил, что возможны перебои с водоснабжением и теплоснабжением в нескольких областях.

"Надо потерпеть несколько часов, надеемся, что мы сможем быстро восстановить систему", – сказал Тимошенко.

Напомним, что на фоне массированной атаки в Украине начали вводить экстренные отключения света. В настоящее время во всех областях действуют аварийные ограничения, а ранее опубликованные графики не работают.

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