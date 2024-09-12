В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стали дроны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 02:30.
Отметим, что военные фиксируют в воздушном пространстве Украины ударные дроны-камикадзе. Тем временем в Киевской городской военной администрации подтвердили, что сигнал тревоги в столице прозвучал именно из-за угрозы дронов.
"Воздушная тревога связана с угрозой ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - предупредил Сергей Попко, начальник КГВА в 02:33.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано БпЛА и по ним работают силы ПВО.
Кроме того, власти призвали людей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.
Военные обновили данные о движении «Шахедов». В частности, дроны направляются с:
"Киев - "Шахед" с северо-востока столицы! Пройдите в укрытие", - говорится в сообщении Воздушных сил.
По состоянию на 02:32 карта воздушных тревог выглядит следующим.
Напомним, что поздно вечером, 11 сентября, в Киеве также объявляли тревогу. В тот момент Воздушные силы ВСУ фиксировали в небе над Украиной дроны, а на северном направлении существовала угроза применения баллистического вооружения и наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
Позже, ближе к началу 12 сентября, стало известно, что есть прилеты в городе Конотоп Сумской области. Из-за атаки в городе пропал свет, есть пострадавшие.
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