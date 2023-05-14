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В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: подробности

Фото: в Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и большинстве регионов Украины сегодня ночью, 14 мая, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 3:44

По состоянию на 3:44 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

По состоянию на 3:06 тревога объявлена в Одесской, Полтавской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также Крыму.

Напомним, что вчера вечером, 13 мая, по Украине распространялась воздушная тревога, в ряде регионов были слышны взрывы.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога