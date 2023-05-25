В Киеве создали реабилитационный центр Recovery, основанный Пинчуками

В Киеве открыли инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети RECOVERY. Центр на базе государственного медицинского учреждения был создан "с нуля", что позволило обустроить его по мировым стандартам инклюзивности помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центра.

Также отмечается, что центр оснащен инновационным оборудованием.

В частности, в распоряжении военных пациентов 2 высокофункциональных зала физической реабилитации, 3 кабинета аппаратной физиотерапии, массажные кабинеты, кабинет эрготерапии, манипуляционная, перевязочная, а также 12 инклюзивных палат на 30 коек.

В общей сложности площадь созданного центра составила 1500 квадратных метров.

"Этот киевский реабилитационный центр - абсолютно уникален. Он создан "с нуля": здесь обустроено все по самым современным инклюзивным стандартам для удобства наших защитников и защитниц. Наши герои и героини борются на военном фронте за нашу с вами независимость. И они должны быть уверены, что если с ними что-нибудь случится, будет угроза их жизни и здоровью, они могут рассчитывать, что здесь мы тоже будем бороться за их независимость. На следующий год мы поставили себе не менее амбициозные задачи", - отметил основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

В центре собраны мультидисциплинарные команды врачей, состоящие из врачей физической реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, массажистов, ассистентов, логопеда и психолога.

С помощью современных приборов и оборудования с виртуальной реальностью, срок восстановления защитников и защитниц в центре значительно ускоряется.

Кроме того, открытый центр покрывает весь спектр функциональных нарушений пациентов, в том числе полученных вследствие минно-взрывных травм, и позволяет восстанавливать, в частности, ход, утраченные функции верхних и нижних конечностей на высоком технологическом уровне.

"Реабилитация - один из основных процессов после хирургического или терапевтического лечения, ускоряющий непосредственно процесс восстановления военного. Я рад, что наши высококвалифицированные реабилитационные команды могут работать на таком современном оборудовании, ведь оно позволяет полностью реализовать потенциал специалиста и достичь максимального эффекта, который может дать реабилитация. RECOVERY - это полностью оснащенное отделение, отвечающее современным требованиям протоколов по реабилитации и позволяющее проводить реабилитацию после повреждений любого участка тела, как послеострого, так и амбулаторного", - рассказал Игорь Кучма, главный врач центра.

В целом проект нацелен на развитие отрасли реабилитации в стране, предусматривающей создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов, сложное протезирование военных за рубежом в случаях, когда это невозможно в Украине, а также предоставление качественной реабилитации военным в частных партнерских клиниках.

Среди первых пациентов - украинские военные, получившие ранения с начала полномасштабного вторжения. Под пристальным наблюдением реабилитологов каждый день они проходят необходимую реабилитацию, которая впоследствии поможет улучшить качество жизни.

Планируется, что киевский центр станет тренинговой базой для мультидисциплинарных команд проекта RECOVERY. В планах проекта продолжать обучение и подготовку украинских специалистов-реабилитологов, первый образовательный семинар уже состоялся в Одессе.

Напомним, в Одессе и Днепре два новых инновационных реабилитационных центра для раненых уже помогают военным восстанавливаться после ранений на современном оборудовании.

В текущем году национальная сеть инновационных реабилитационных центров будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.