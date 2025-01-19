В Киеве в студии радио взорвался боеприпас

Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительно известно, что инцидент произошел на радио "Армия FM". Об этом представители радиостанции сообщили Общественному. Сейчас в полиции в разговоре с РБК-Украина не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.