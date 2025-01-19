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В Киеве в студии радио взорвался боеприпас

Фото: в Киеве в студии радио взорвался боеприпас (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.

Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительно известно, что инцидент произошел на радио "Армия FM". Об этом представители радиостанции сообщили Общественному. Сейчас в полиции в разговоре с РБК-Украина не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Напомним, в прошлом году в Киеве мужчина выдернул чеку из гранаты в Деснянском районе 29 июня. В результате повреждено более десяти авто, но никто не пострадал.

А в ноябре в квартире в Днепровском районе Киева взорвалась граната. В результате этого погибли два человека.

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