В Киеве стартовал отопительный сезон, но не везде

В Киеве сегодня, 16 октября, начался отопительный сезон. Однако часть киевлян пока останутся без тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, садах)", - сообщил Кличко.
По его словам, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект.
Сейчас там ведутся работы по восстановлению.
Подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киев полностью готов к началу отопительного сезона, однако точная дата его старта зависит от погодных условий, необходимости экономии газа и ситуации безопасности.