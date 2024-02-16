В Киеве произошел пожар в гимназии, дети и работники учреждения были эвакуированы

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области на территории одного из предприятий недавно произошел пожар, в результате падения обломков "Шахеда".

Также, 7 февраля, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажке в Святошинском районе, в результате чего погиб 16-летний подросток. Тогда же на месте ЧП пришлось эвакуировать 100 человек.

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