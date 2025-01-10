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В Киеве произошла авария на подстанции, один из районов остался частично без света

Пятница 10 января 2025 08:31
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В Киеве произошла авария на подстанции, один из районов остался частично без света Фото: в Киеве произошла авария на подстанции (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве произошла серьезная авария на одной из подстанций. Часть домов в Деснянском районе осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Сейчас оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени восстановления электроснабжения", - пишет ДТЭК.

Как пишет Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Киеве, в 06:34 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Закревского. Произошло возгорание в кабельном канале на подстанции. После получения разрешения на тушение огонь был ликвидирован в 07:44.

Фото: в Киеве произошла авария на подстанции (facebook.com/DSNSKyiv)

"Пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", - добавляет ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на днях часть Одессы и Одесского района осталась без света из-за масштабной аварии на подстанции. Перед этим в городе была авария на высоковольтной линии, которая также привела к ограничению электроснабжения.

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ДТЭК Киев
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