Фото: в Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната (t.me/gunpKyiv)

В Соломенском районе Киева вечером 10 сентября на территории стадиона взорвалась страйкбольная граната. Там находились дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики. В настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, находившийся на стадионе. У него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события. Фото: в Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната (t.me/gunpKyiv)