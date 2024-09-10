В Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната
В Соломенском районе Киева вечером 10 сентября на территории стадиона взорвалась страйкбольная граната. Там находились дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Взрыв на стадионе в Соломенском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики.
В настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, находившийся на стадионе. У него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лицо, которое задействовало взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Фото: в Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната (t.me/gunpKyiv)
Взрывы гранат в Киеве
Напомним, вечером 14 августа в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, произошел взрыв.
Как выяснилось позже, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Потерпевших и разрушений не было.
Также в ночь на 28 апреля в одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева взорвалась граната. Пострадали двое мужчин.
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