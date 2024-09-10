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У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната

Київ, Вівторок 10 вересня 2024 22:16
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У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната Фото: у Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня на території стадіону вибухнула страйкбольна граната. Там перебували діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції у м. Києві.

"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліцейські встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.

На даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.

Правоохоронці, встановлюють всі обставини події, а також особу, яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Фото: у Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната (t.me/gunpKyiv)

Вибухи гранат у Києві

Нагадаємо, ввечері 14 серпня в одному з кафе Києва, що розташовне на вулиці Рейтерська, стався вибух.

Як з'ясувалося пізніше, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань не було.

Також у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва вибухнула граната. Постраждали двоє чоловіків.

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