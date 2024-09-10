У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната
У Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня на території стадіону вибухнула страйкбольна граната. Там перебували діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції у м. Києві.
"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліцейські встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.
На даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.
Правоохоронці, встановлюють всі обставини події, а також особу, яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Фото: у Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната (t.me/gunpKyiv)
Вибухи гранат у Києві
Нагадаємо, ввечері 14 серпня в одному з кафе Києва, що розташовне на вулиці Рейтерська, стався вибух.
Як з'ясувалося пізніше, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань не було.
Також у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва вибухнула граната. Постраждали двоє чоловіків.
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